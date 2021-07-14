Полицейский кинолог подделала бумаги о смерти служебной собаки и продала ее

В Нерюнгринском районе Якутии местный инспектор-кинолог подделала документы о смерти служебной собаки и продала ее за еду. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, кинолог подделала справку о смерти английского кокер-спаниеля по кличке Грей-Бой и списала животное с баланса полиции. Затем женщина продала кокер-спаниеля местному жителю взамен на набор продуктов питания. Теперь на кинолога могут завести уголовное дело из-за подделки справки о смерти служебной собаки.

26 марта 2019 года стало известно, что московская полиция начала проверку обращений очевидцев об избиении собаки в аэропорту «Внуково». По словам очевидцев, мужчина, одетый в камуфляж, избивал свою собаку ногами и пытался повесить — душил ее и подвешивал за поводок на забор отеля, расположенного на территории аэропорта.