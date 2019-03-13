ФСБ пришла с обысками к кинологам МВД

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками в центр кинологической службы управления МВД России по Свердловской области. Об этом в среду, 13 марта, в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили «Интерфакс».

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию об обысках. По его словам, сотрудники ФСБ работают в подразделении вместе с полицейскими из службы собственной безопасности управления МВД России по Свердловской области.

Горелых также уточнил, что оперативные мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по факту предполагаемого нарушения антикоррупционного законодательства; при этом в деле пока нет фигурантов. Работа кинологического центра не парализована, личный состав работает в штатном режиме.

12 марта сообщалось, что начальника отдела полиции по Новоусманскому району Воронежской области, здание которого брал штурмом спецназ ФСБ России, задержали после того, как он заставил директора коммерческой фирмы купить ворота для служебных помещений.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!