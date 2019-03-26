Пьяный кинолог попытался повесить собаку в московском аэропорту

Московская полиция проводит проверку обращений очевидцев об избиении собаки в аэропорту Внуково. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел накануне вечером возле отеля DoubleTree by Hilton Moscow на территории аэропорта. По словам очевидцев, мужчина, одетый в камуфляж, избивал свою собаку ногами и пытался повесить — душил ее и подвешивал за поводок на забор отеля.

Как установили сотрудники МВД, дебоширом оказался 33-летний кинолог службы авиационной безопасности аэропорта. В момент издевательств над вверенным ему спаниелем он был пьян. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В аэропорту Внуково РИА Новости сообщили, что после случившегося сотрудник был уволен.

18 марта суд вынес приговор жителям Екатеринбурга, убившим бездомную собаку. Двое пьяных мужчин заманили животное в дом, связали и изрезали ножом. Во время следствия они заявили, что хотели попробовать собачье мясо.

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