Хозяин воссоединился с пропавшей 10 лет назад собакой

В американском штате Техас мужчина воссоединился с псом, который пропал 10 лет назад. Об этом сообщает издание LADbible.

С момента исчезновения пса по кличке Самсон прошло целое десятилетие. Хозяева долгое время пытались его найти, но поиски не приносили результата.

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В 2021 году Самсон попал в собачий приют города Сан-Антонио. Его нашли на улице в стае, где были еще шесть бездомных собак, которым также оказали необходимую помощь. «Он был в довольно тяжелом состоянии, грязный и весь в блохах, — утверждает представитель приюта. — Перед началом лечения мы решили проверить, есть ли у пса микрочип, — и он был!»

Сотрудники приюта связались с хозяином собаки, чье имя не указывается. Когда мужчина увидел Самсона, он присел на корточки рядом с вольером и тихо сказал собаке: «Самсон, это я, ты меня помнишь?» Пес узнал хозяина, а тот сокрушался, еле сдерживая слезы, что у них отобрали столько времени, которое они могли бы провести вместе.

Сотрудники приюта напомнили о важности микрочипов, благодаря которым у потерянных животных появляется больше шансов вернуться домой.

Ранее сообщалось, что в США пропавшая семь лет назад собака нашлась за полторы тысячи километров от дома. Хозяйка увидела сообщение о находке собаки на одном из сайтов объявлений, но позже выяснилось, что пса забрал неизвестный, утверждавший, что тот принадлежит ему.