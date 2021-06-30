Пропавший два года назад пес вернулся к хозяйке

В штате Пенсильвания, США, женщина случайно нашла свою собаку, которая пропала два года назад. Об этом сообщает издание The Morning Call.

Названному в честь героя мультфильма «Король Лев» псу по кличке Кову было семь недель, когда он появился в семье Аиши Ньевес (Aisha Nieves) в 2014 году. По словам хозяйки, питомцем был послушным и никогда не убегал. Однако в мае 2019 года он бесследно пропал. «Он исчез, когда я была на четвертом месяце беременности. Я была опустошена, ведь он всегда был рядом и поддерживал меня», — рассказала женщина.

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Спустя два года после исчезновения пса американка решила снова завести питомца. 18 июня 2021 года она просматривала фотографии животных из приюта и наткнулась на собаку по кличке Эш, которая была очень похожа на пропавшего Кову. Когда Ньевес присмотрелась к фотографии, она заметила маленький шрам над глазом животного и поняла, что это ее потерянный любимец. «Я сразу же позвонила в приют и сказала, что это мой пес, и я за ним сейчас же приеду», — сказала американка.

Женщина рассказала, что сильно волновалась перед встречей с Кову и переживала, что он ее не узнает. Но все ее сомнения развеялись, когда он радостно завизжал при виде хозяйки и бросился в ее объятия.

Теперь семья Ньевес с нетерпением ждет Рождества, чтобы отметить седьмой день рождения Кову. «Когда он вернулся домой, я снова почувствовала себя целостной. Часть моей души, мой Кову, снова со мной», — заключила американка.

По словам сотрудников приюта, пса нашли летом 2019 года, а осенью того же года его забрали в семью. В июне 2021 года новые хозяева Кову вернули его в приют из-за проблем с жильем.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пропавшая собака вернулась к хозяевам спустя 11 лет. Пса обнаружили в ветеринарной клинике по соседству.