Хозяйка воссоединилась с пропавшей пять лет назад собакой

Жительница американского города Фреймингем, штат Массачусетс, воссоединилась со своей собакой спустя пять лет после ее пропажи. Об этом сообщает информагентство UPI.

Рене Перри (Renee Perry) рассказала, что в июне 2016 года ее метис басенджи по кличке Бэй пропал со двора ее дома. На момент исчезновения собаке было полтора года, и за ней присматривал догситтер.

С тех пор хозяйка не знала ничего о местонахождении своего питомца. Лишь в начале апреля 2021 года женщина получила сообщение, в котором говорилось, что Бэя нашли сотрудники организации по контролю за животными и поиску пропавших собак.

Волонтеры рассказали, что пса помогла поймать жительница города Нидхэм, который находится в 16 километрах от Фреймингема. Она сообщила о том, что собака, которую она уже видела в 2019 году, вернулась и появляется у нее во дворе каждый день.

Женщина разрешила представителям организации по контролю за животными установить ловушку у нее во дворе, и через несколько дней собака попалась.

Волонтеры просканировали микрочип животного и узнали, что это давно пропавший Бэй. После этого пса вернули Перри. «Сначала я не поверила, — утверждает она. — На фото собака была похожа на мою, но нос темнее, она сама крупнее и выглядит по-другому».

Ранее сообщалось, что жительница города Барбертон, ЮАР, воссоединилась со своей собакой спустя восемь лет после пропажи питомца. За это время у нее появилось еще трое детей, она переехала и завела другую собаку.