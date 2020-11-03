Пес прошел пешком 100 километров в поисках хозяев

В Китае золотистого ретривера оставили у друзей на время ремонта в доме. Однако пес сбежал и прошел 100 километров пешком, чтобы найти хозяев. Об этом пишет Jianghai Evening News.

Отмечается, что хозяева пса занялись ремонтом своего дома в городе Цидун в июне и для этого отвезли питомца к друзьям, которые жили в 100 километрах от города. Однако спустя почти четыре месяца семья узнала, что их собака сбежала и пропала без вести.

Еще через две недели исхудавшего и хромого ретривера заметила группа рабочих, которая занималась ремонтом офисного здания. Когда пса обнаружили, он, по словам рабочих, выглядел подавленным, у него кровоточили лапы.

Чтобы найти владельцев питомца, рабочие разослали запись о нем в соцсетях. Спустя день семья нашлась — они узнали фотографии собаки, которыми активно делились пользователи китайского мессенджера WeChat. После того, как пса передали хозяевам, они пообещали больше не отдавать его на передержку.

Ранее сообщалось, что собака, случайно забытая хозяевами на станции техобслуживания, нашла хозяев, пройдя 60 километров за 26 дней. Отмечается, что пес похудел, но не получил травм.