Белая собака родила щенка с зеленой шерстью

Собака на ферме в деревне Паттада на итальянском острове Сардиния родила щенков, шерсть одного из которых оказалась с зеленым оттенком. Об этом сообщает издание Local 12.

9 октября белая собака фермера Кристиана Майоччи (Christian Mallocci) принесла потомство. Один из щенков родился особенным: его шерсть имела зеленый оттенок, в то время как его братья и сестры были покрыты обычной белой шерстью.

Владельцы фермы назвали зеленого щенка Фисташкой (Pistachio).

Собаки очень редко рождаются с зеленым мехом. Предположительно, такое происходит, когда щенки светлого окраса контактируют в утробе матери с зеленым пигментом желчи, который называется биливердин. В результате их шерсть приобретает характерный оттенок. Биливердин — тот же пигмент, который становится причиной зеленого цвета при ушибах.

В день рождения Фисташка был ярко-зеленым, но с каждым днем цвет тускнеет. Когда братья и сестры щенка станут старше, их раздадут в новые дома. Владельцы решили оставить Фисташку на ферме и обучить его присматривать за животными вместе с матерью.

Майоччи, который владеет фермой вместе со своим шурином Джаннанджело Липери (Giannangelo Liperi), сказал, что в непростые времена пандемии коронавируса зеленый — цвет надежды и удачи, поэтому, возможно, предназначение Фисташки — вернуть улыбки на лица людей.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кантон, штат Северная Каролина, на свет появился ярко-зеленый щенок. По словам его хозяйки, необычный окрас был только у одного из восьми щенков, которые родились у белой немецкой овчарки.