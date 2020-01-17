Родился щенок с ярко-зеленой шерстью

В американском городе Кантон, штат Северная Каролина, на свет появился ярко-зеленый щенок. Об этом сообщает WLOS.

По словам его хозяйки, необычный окрас был только у одного из восьми щенков, которые родились у белой немецкой овчарки по кличке Джипси. Зеленая шерсть встревожила женщину, и она обратилась к ветеринару.

Специалист объяснил, что щенок позеленел из-за избытка желчи в меконии — содержимом кишечника эмбриона. По его мнению, со временем зелень потускнеет, и шерсть приобретет обычный оттенок.

Зеленому щенку дали кличку Халк. «Мы думали назвать его Гремлином или Фисташкой, — говорит хозяйка зеленого щенка. — Иногда мы зовем его мистер Зеленый. Поскольку теперь он стал желтым, кто-то предлагал Пикачу». На Халке остановились, потому что щенок оказался не только зеленым, но еще и сердитым, как супергерой с таким именем.

В 2019 году сообщалось, что жители американского штата Техас приютили бездомного котенка с 24 пальцами. Супружеская пара отметила, что уникальное животное по кличке Титус Пулло (Titus Pullo) стало четвертым питомцем в их семье.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!