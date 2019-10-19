Найден щенок с зеленой шерстью

В американском городе Каньон собака родила щенка с шерстью зеленого оттенка. Об этом сообщил местный телеканал KRDO.

Хозяйка трехлетнего дога Кэдди Уильямс рассказала, что всего на свет появилось восемь щенков. Изначально она решила, что все они черного цвета, однако рассмотрев, обнаружила, что один обладает необычным окрасом. На самочувствии животных это явление никак не сказалось.

Как выяснилось, причиной явления стал зеленый пигмент желчи биливердин, который окрасил шерсть в утробе матери. Отмечается, что вскоре такой окрас у щенка пропадет.

4 июля сообщалось, что жители американского штата Техас приютили бездомного котенка с 24 пальцами. Супружеская пара отметила, что уникальное животное по кличке Титус Пулло (Titus Pullo) стало четвертым питомцем в их семье.

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