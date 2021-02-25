Пропавшая три года назад домашняя собака вернулась к хозяйке

В американском городе Уэйко, штат Техас, пропавший домашний пес вернулся к хозяйке спустя три года. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Айлин Рассел (Eileen Russell) рассказала, что ее собака по кличке Рокки исчезла во время игры во дворе с другим псом. «Они и раньше любили бегать по территории, так что мы не сильно волновались», — отметила она. Семья забила тревогу, только когда стемнело, а Рокки, в отличие от его собрата, так и не вернулся.

Рассел расклеила по району объявления о пропаже собаки и неоднократно прочесывала близлежащие улицы в поисках питомца. «Мы искали и искали его повсюду», — вспоминает она. В конечном счете семья предположила, что Рокки столкнулся с койотом и погиб.

Спустя три года американка увидела в Facebook публикацию местного приюта для животных, в которой были размещены фотографии ее пожилой собаки Рокки. Оказалось, что неделями ранее незнакомка нашла на улице 15-летнего бездомного пса и отнесла его в приют. Там ветеринары обнаружили, что собака больна и не может встать.

Рокки направили в приют для тяжелобольных животных, так как специалисты считали, что он проживет недолго. Однако собака стала идти на поправку и в результате выздоровела. Приют посвятил выздоровлению пса пост в Facebook, который и увидела Рассел. Хозяйка уже воссоединилась со своим питомцем и забрала его домой.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ланкашир слепой домашний кот по кличке Декстер вернулся к своей владелице спустя 11 лет скитаний. Хозяйка восхитилась тем, что питомцу удалось дожить до 16 лет, и пообещала обеспечить ему спокойную и счастливую старость.