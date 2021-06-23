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Пропавшая собака вернулась к хозяевам спустя 11 лет

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Фото: doglost.co.uk

Собака из английской деревни Бакленд Ньютон, графство Дорсет, неожиданно нашлась и вернулась к хозяевам спустя 11 лет после исчезновения. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Сара Ковелл (Sarah Covell) рассказала, что джек-рассел-терьер по кличке Крампет пропал со двора ее дома в 2010 году, когда ему было всего три месяца.

Они с мужем и двумя детьми долго искали питомца по всей округе, но Крампет исчез бесследно.

В июне 2021 года Ковелл позвонил ветеринар из Борнмута и сообщил, что ее собака нашлась. Пса обнаружили на улице, доставили в ветеринарную клинику и отсканировали его микрочип.

«Сначала я подумала, что один из трех моих терьеров сбежал», — рассказала Сара. Когда ветеринар сообщил ей, что собаку зовут Крампет, она не могла в это поверить.

«Я ехала на велосипеде в этот момент и была так шокирована, что чуть не упала», — призналась англичанка. Она отметила, что давно потеряла всякую надежду на возвращение питомца.

У Крампета оказалось множество проблем со здоровьем: шумы в сердце и опухоли в обоих ушах, из-за которых он совершенно оглох. Ковелл предполагает, что кто-то забрал щенка, а потом, когда стало понятно, что придется оплачивать крупные счета на лечение у ветеринара, выбросил взрослую собаку на улицу.

Сейчас семья занимается лечением Крампета. «Печально, что мы пропустили лучшие годы его жизни, но надеюсь, мы сможем провести вместе еще какое-то время», — сказала Ковелл.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Фреймингем, штат Массачусетс, воссоединилась со своей собакой спустя пять лет после ее пропажи. На момент исчезновения собаке было полтора года, и за ней присматривал догситтер.

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