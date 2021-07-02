Пропавшая семь лет назад собака нашлась за полторы тысячи километров от дома

Собака, пропавшая семь лет назад в американском штате Флорида, нашлась за полторы тысячи километров от дома и вернулась к хозяевам. Об этом сообщает WILX-TV.

Пес по кличке Сержант Пеппер пропал из дома во Флориде в 2014 году. Вскоре хозяйка увидела сообщение о находке собаки на одном из сайтов объявлений, но позже выяснилось, что Сержанта Пеппера забрал неизвестный, утверждавший, что пес принадлежит ему.

Тогда хозяйка обратилась в полицию и заявила о краже животного. Собака была чипирована, данные чипа передали полицейским и ветеринарным клиникам, но Сержант Пеппер так и не нашелся.

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Однако 28 июня женщине позвонили из Службы контроля за животными округа Итон, штат Мичиган, и сообщили, что ее собака нашлась.

Выяснилось, что последние пять лет Сержант Пеппер жил в семье, которая ничего не знала о краже собаки. Хозяйке пса пришлось купить билет на самолет и пролететь около полутора тысяч километров, чтобы воссоединиться со своим любимцем. 1 июля питомец вернулся домой.

«Мы очень благодарны людям, которые ухаживали за Сержантом Пеппером, и рады, что они отнеслись с пониманием к тому, что он должен вернуться к своей настоящей семье», — сказал хозяйка пса в интервью.

Кто похитил собаку и каким образом она оказалась так далеко от дома, остается загадкой.

Ранее сообщалось, что собака из английской деревни Бакленд Ньютон, графство Дорсет, неожиданно нашлась и вернулась к хозяевам спустя 11 лет после исчезновения. Джек-рассел-терьер по кличке Крампет пропал со двора в 2010 году, когда ему было всего три месяца.