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Момент смертельного ДТП в Крыму попал на видео

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В сети появились кадры смертельного ДТП в Крыму. Видео с автомобильного регистратора опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На видео видно, как КамАЗ движется на большой скорости по встречке. При этом несколько машин успевают разъехаться с грузовиком.

ЧП произошло ранее на трассе Ялта — Севастополь в районе горы Гасфорта. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в несколько легковых автомобилей. В одном из них находилась семья из четырех человек — родители с двумя детьми. Все они, а также водитель КамАЗа, погибли. Также в аварии пострадали девять человек.

Предположительно, у грузового автомобиля отказала тормозная система. Сейчас на месте аварии работают правоохранительные органы.

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