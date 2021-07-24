Один человек погиб при аварии с туристическим автобусом на Кубани

На Кубани туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, при аварии погиб один человек, пострадали 19. Прокуратура региона сообщила, что причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы в автобусе.

«Предварительно водитель съехал с дороги из-за отказа тормозной системы при прохождении поворота», — рассказали в прокуратуре.

Ранее в Тюмени двое человек сгорели заживо при столкновении автобуса и «Газели». «Газель» въехала в заднюю часть автобуса. В нем не было пассажиров, водитель и кондуктор не пострадали.

