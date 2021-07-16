Напавшему с ножом на пассажиров автобуса россиянину предъявили обвинение

Напавшего с ножом на пассажиров автобуса россиянина обвинили в покушении на убийство

В Красноярском крае предъявлено обвинение 23-летнему мужчине, который с ножом напал на пассажиров и водителя автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщила помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Хакасии Юлия Арбузова.

По факту происшествия в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Красноярск — Минусинск по автодороге Р-257 «Енисей», продолжается расследование уголовного дела.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

По версии следствия, 15 июля житель города Абакана в салоне автобуса умышленно и без видимых причин нанес ножевые ранения двум пассажирам — 29-летнему мужчине и 41-летней женщине. После этого он напал с ножом на 50-летнего водителя во время движения. Пострадавший резко затормозил, из-за чего обвиняемый упал в проход и нанес себе два удара ножом в живот.

На момент происшествия в транспортном средстве находились 13 пассажиров и один водитель.

К месту подъехали наряды ДПС и доставили пострадавших в ближайшую больницу в село Новоселово. Нападавшего под контролем полиции увезли туда же.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.