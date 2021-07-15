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В России второй раз за день с ножом напали на пассажиров автобуса

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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
В Красноярском крае мужчина ранил ножом в автобусе водителя и двух пассажиров

Мужчина напал с ножом на водителя и пассажиров междугороднего автобуса КрасноярскМинусинск и ранил их. О втором за день подобном инциденте «Интерфаксу» сообщили в главном управлении МВД России по региону.

По данным ведомства, один из пассажиров транспортного средства без видимых причин напал с ножом на водителя во время движения и нанес ему телесные повреждения. После этого он ударил ножом двух пассажиров — мужчину и женщину. По предварительным данным, затем он нанес ножевое ранение себе.

К месту происшествия подъехали наряды ДПС, которые доставили пострадавших в ближайшую больницу в село Новоселово. Им оказывается медицинская помощь. Нападавшего под контролем полиции также доставили в больницу.

Похожий случай произошел в четверг, 15 июля, в Ростовской области. Сообщалось, что 51-летний мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту город Азов — село Круглое.

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