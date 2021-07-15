Раскрыты подробности о напавшем на пассажиров автобуса на юге России

Напавший на пассажиров автобуса в Ростовской области стоял на учете в психдиспансере

Полиция установила личность мужчины, напавшего с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области. Ведутся поиски злоумышленника. О раскрытых подробностях «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева.

По ее словам, против 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК России.

По данным Telegram-канала «112», мужчина стоял на учете в психдиспансере.

Об инциденте стало известно 15 июля. Один из пассажиров автобуса, следовавшем по маршруту Азов — Круглое, вскочил с места, достал нож и напал на пассажирок. После этого он выбежал из автобуса и скрылся. 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две пострадавшие 61 и 55 лет госпитализированы.