Российский охранник открыл огонь в сауне по бывшим зэкам

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) охранник прибыл на вызов о конфликте отдыхающих в сауне бывших зэков и открыл по ним стрельбу. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.

По версии следствия, в ночь на 9 июля в сауне произошел конфликт между одним из трех отдыхающих мужчин и девушкой. Администратор заведения нажала тревожную кнопку и вызвала сотрудников частного охранного предприятия. Ранее судимые мужчины 26 и 29 лет напали на охранника, пытаясь забрать у него табельное оружие. В результате он открыл стрельбу, ранив отдыхающих. Мужчины госпитализированы с огнестрельными ранениями.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в июле в Калининграде задержали мужчину, устроившего стрельбу в водно-моторном клубе. В результате вооруженного конфликта три человека пострадали и обратились за медицинской помощью.