В российском городе неизвестный открыл стрельбу по детям

Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по детям неподалеку от железнодорожного вокзала в Омске. Пострадали две девочки 11 и 14 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

«Травмы были нанесены неустановленным лицом, предположительно, из пневматического оружия, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала», — рассказали в ведомстве. Детали происшествия уточняются, стрелявшего пока не нашли.

Пули попали в руки детей. Чтобы их достать, врачам пришлось делать операцию, сообщается в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте». По словам автора публикации, они могли быть выплавлены стрелком самостоятельно.

Ранее стрельба произошла в Горяшино Ивановской области. Местный житель выстрелил в знакомого из пистолета из-за личной неприязни. С огнестрельным ранением груди пострадавший был госпитализирован.