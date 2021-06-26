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В российском городе неизвестный открыл стрельбу по детям

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Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ»

Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по детям неподалеку от железнодорожного вокзала в Омске. Пострадали две девочки 11 и 14 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

«Травмы были нанесены неустановленным лицом, предположительно, из пневматического оружия, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала», — рассказали в ведомстве. Детали происшествия уточняются, стрелявшего пока не нашли.

Пули попали в руки детей. Чтобы их достать, врачам пришлось делать операцию, сообщается в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте». По словам автора публикации, они могли быть выплавлены стрелком самостоятельно.

Ранее стрельба произошла в Горяшино Ивановской области. Местный житель выстрелил в знакомого из пистолета из-за личной неприязни. С огнестрельным ранением груди пострадавший был госпитализирован.

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