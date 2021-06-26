Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Ивановской области

Установлена личность мужчины, которого разыскивают в Ивановской области за стрельбу. Подозреваемым оказывался 44-летний Александр Краснов, проживающий в одном из домов на улице Лермонтова в городе Кохма. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Стрельба произошла в Ивановской области ранее в субботу, 26 июня, по предварительной информации, из-за спора о разделе квартиры. Начавший стрелять мужчина задолжал знакомому, отказался возвращать деньги, когда тот пришел получить назад долг, и открыл огонь. В результате один человек был убит, двое ранены.

По предварительным данным, подозреваемый стрелял из карабина «Сайга». Кроме того, на него зарегистрирован травматический пистолет. По данным ТАСС, стрелял не один, а сразу несколько человек. Один из подозреваемых уже задержан.