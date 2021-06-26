Задержан подозреваемый в стрельбе в Ивановской области

Мужчина, устроивший стрельбу в Ивановской области, скрылся. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск, сообщает ТАСС.

Кроме того, по данным агентства, стрелял не один, а сразу несколько человек. Один из подозреваемых в настоящее время задержан.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, к стрельбе привела массовая разборка местных жителей. Так, за стрелявшего выступали около 20 человек, еще столько же были на стороне его родственников. По предварительным данным, подозреваемый стрелял из карабина «Сайга». Кроме того, на него зарегистрирован травматический пистолет.

Стрельба произошла в Ивановской области 26 июня, по предварительной информации, из-за спора о разделе квартиры. Начавший стрелять мужчина задолжал знакомому, отказался возвращать деньги, когда тот пришел получить назад долг, и открыл огонь. В результате один человек был убит, двое ранены.