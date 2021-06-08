Появились подробности стрельбы возле школы в Волгоградской области

Появились подробности стрельбы возле школы №15 в городе Волжский Волгоградской области, в которой получили ранения двое подростков. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

«Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», — заявил собеседник агентства.

Скорую вызвал завуч школы №15 поселка Краснооктябрьский, который входит в городскую черту Волжского. Оба школьника доставлены в больницу. Один из них ранен в ногу, второй — в предплечье. Состояние детей не вызывает опасений у медиков.

Также сообщается, что стреляли из пневматического оружия. Правоохранители разыскивают нападавшего.

Как отмечает в своем Telegram-канале РЕН ТВ, по одной из версий, дети играли возле школы с игрушечными пистолетами, а потом придумали историю про мужчину, который якобы на них напал. Полиция опросила возможных свидетелей и изучила материалы с камер наблюдения. Проводится проверка.