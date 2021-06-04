Задержание со стрельбой вооруженного ножами россиянина попало на видео

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области полицейским пришлось применить табельное оружие при задержании вооруженного несколькими ножами мужчины. Запись инцидента попала на видео, которое опубликовал телеканал «ТВ2».

На кадрах виден нетрезвый мужчина, держащий в обеих руках ножи. Он не реагирует на предупреждения полицейских, которые требуют от него бросить оружие на землю. Мужчина нападает на силовиков, и те открывают огонь после предупредительных выстрелов в воздух.

Инцидент произошел 3 июня. В полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в квартире сожительницы. Он повредил имущество и начал угрожать женщине. Прибывшие на место происшествия полицейские попытались задержать мужчину, но он оказал активное сопротивление. Силовики выстрелили несколько раз по ногам нападавшего, чтобы его обезвредить. Мужчину госпитализировали с ранением.

Установлено, что он несколько раз был судим за разбой, грабеж, незаконный оборот оружия. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.