МВД ответило на данные об окруживших полицию под Новосибирском азербайджанцах

Информация о десятках вооруженных азербайджанцах в новосибирском поселке Мошково, где после случайного выстрела полицейского погиб 19-летний Векиль Абдуллаев, является фейком. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как заявили в ведомстве, в СМИ появились данные о приезжавших в поселок 60 представителях азербайджанской диаспоры. Утверждалось, что они окружили больницу и местное отделение полиции. «Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее жители Новосибирска потребовали освободить из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, который выстрелил в голову Абдуллаеву. Соответствующее обращение к прокурору Новосибирска опубликовано на сайте Change.org, его поддержали свыше 10 тысяч человек.

Родственников Гусева вывезли из Мошково. По словам супруга сестры инспектора, это было сделано ради безопасности, так как в адрес семьи поступали угрозы.

По данным следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Сообщалось, что в день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью. Позже появились данные о приезде в поселок отряда ОМОН.