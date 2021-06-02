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Семью застрелившего россиянина полицейского вывезли из родного поселка

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Родственников инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области. Об этом пишет портал «НГС».

Муж сестры инспектора рассказал, что это было сделано ради их безопасности. «Нам начали угрожать, всем членам семьи… Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведем. ... Как только парень умер, близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем».

Сейчас у дома, где проживает автоинспектор, дежурит полицейский.

В день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью.

30 мая стало известно, что в поселок Мошково Новосибирской области, где погиб Абдуллаев, приезжал отряд ОМОНа. Помимо появления спецподразделения Росгвардии, говорилось и о дополнительном обмундировании полицейских: местным силовикам раздали шлемы и бронежилеты.

По данным следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

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