Отряд ОМОН приезжал в поселок умершего от случайного выстрела азербайджанца

В поселок Мошково Новосибирской области, где 29 мая полицейский при задержании случайно выстрелил в голову 19-летнему нарушителю, азербайджанцу Векилю Абдуллаеву, приезжал отряд ОМОНа. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Помимо появления специального подразделения Росгвардии, говорится и о дополнительном обмундировании полицейских: местным стражам порядка раздали шлемы и бронежилеты.

Ранее сообщалось, что застрелившему Абдуллаева сотруднику ДПС пригрозили убийством. В день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью. Успокоить собравшихся смог глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев. Он попросил соотечественников ждать официальных итогов расследования.

Как сообщается Следственный комитет, полицейскому предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Мошково под Новосибирском в субботу, 29 мая. Сотрудники ДПС попытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине возле придорожного кафе.

Водителя пригласили для составления протокола, однако он оказал сопротивление. Двое его приятелей попытались отбить товарища. Один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы якобы случайно спустил курок.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



