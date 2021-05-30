Дядя погибшего от выстрела в голову нарушителя рассказал о «полицейской погоне»

Асиф Юсубов, дядя 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева, скончавшегося от полученной при задержании пули в голову, рассказал свою версию событий, передают «Известия» в своем Telegram-канале.

По его словам, никакой попытки уйти от погони его племянник не предпринимал — он просто не слышал сирену и не видел «мигалки». Юсубов уверяет, что молодые люди сами спокойно остановились у заправки и пошли в туалет, когда на них, не представившись, набросились полицейские.

30 мая стало известно, что Абдуллаев умер в больнице. Медики сделали все возможное, но спасти молодого человека все же не смогли.

В субботу, 29 мая, в поселке Мошково под Новосибирском сотрудники ДПС попытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он оказал сопротивление. Приятели попытались отбить товарища. Один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы якобы случайно спустил курок.