Раскрыты подробности инцидента с выстрелившим в голову нарушителя полицейским

Раскрыты подробности ранения сотрудником ДПС 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева во время задержания под Новосибирском. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По его словам, внимание полицейских привлекла тонировка автомобиля, однако молодые люди проигнорировали требование сотрудников об остановке.

Когда автомобиль нарушителей настигли, те выбежали из машины и кинулись врассыпную. Абдуллаева, который был за рулем, сотрудникам ДПС удалось задержать, но вскоре за ним вернулись приятели и попытались помешать полицейским увезти его в отдел.

Задержанный стал оказывать активное сопротивление, завязалась драка. Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, повалил на капот и достал пистолет, после чего раздался выстрел.

Ранее сообщалось, что в СКР опровергли смерть молодого человека. По данным ведомства, пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Об инциденте стало известно в субботу, 29 мая. Сотрудники ДПС попытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он оказал сопротивление. Приятели попытались отбить товарища. Один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы якобы случайно спустил курок.