В СК опровергли смерть получившего пулю в голову от полицейского нарушителя

В Следственном комитете России опровергли смерть 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева, получившего пулю в голову от сотрудника ДПС при задержании. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что Абдуллаев был доставлен в больницу, его подключили к аппарату ИВЛ.

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Мошково под Новосибирском в субботу, 29 мая. Сотрудники ДПС попытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине возле придорожного кафе.

Водителя пригласили для составления протокола, однако он оказал сопротивление. Двое его приятелей попытались отбить товарища. Один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы якобы случайно спустил курок.