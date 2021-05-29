Десятки людей стянулись в поселок после случайного выстрела сотрудника ДПС

Десятки друзей и родственников 19-летнего Векила Абдуллаева, в которого случайно выстрелил сотрудник ДПС при задержании, стянулись в поселок Новосибирской области, где произошел инцидент. Об этом пишет Mash.

По информации канала, в Мошково «неспокойно» — люди окружили местную больницу, в которой находится раненый. Вдобавок их видели около полицейского участка: дежурный отдел поставили под строгую охрану. При этом сотрудники правоохранительных органов говорят, что «решаются вопросы оперативного реагирования и волноваться не о чем».

Ранее стало известно, что пострадавший доставлен в Мошковскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии, он находится в реанимации. По информации главного врача больницы Олеси Мурашовой, его подключили к аппарату ИВЛ.

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Мошково под Новосибирском в субботу, 29 мая. Известно, что сотрудники ДПС после недолгой погони прижали транспортное средство с затонированными стеклами к обочине возле придорожного кафе. Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление, в ответ 38-летний инспектор достал пистолет и якобы случайно спустил курок — в результате нарушитель получил пулю в голову.

Следственный комитет России проводит проверку по факту инцидента, возбуждено уголовное дело.