Более 200 дагестанцев попытались отбить задержанного у полиции

В селении Асалта Ботлихского района Дагестана более 200 местных жителей попытались отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС. Видео появились в официальном Instagram-аккаунте республиканского МВД.

В министерстве заявили, что 34-летний подозреваемый ранее неоднократно судим, более 30 раз привлекался к административной ответственности и лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. «И все бы ничего, совершил — ответит. Но вопрос в другом! 200 жителей села вышли в защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины», — говорится в сообщении.

По данным МВД, «предводителем толпы» стал брат нарушителя, который неоднократно привлекался за кражи и хранение наркотиков.

На сайте управления Следственного комитета по Республике Дагестан указано, что задержанного подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Уточняется, что 34-летний водитель умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, после чего скрылся с места преступления.

Причины произошедшего и другие подробности инцидента не приводятся.