Соратник Кадырова отчитал дагестанцев из-за инцидента с чеченскими всадниками

Председатель парламента Чечни и соратник главы республики Рамзана Кадырова Магомед Даудов назвал неприятным прецедентом ситуацию с конным походом группы чеченцев в Новолакский район Дагестана. Об этом сообщает «Чечня Сегодня».

По его словам, на первый взгляд в том, что всадники, направлявшиеся к могиле чеченского полководца Байсангура Беноевского, были остановлены полицией, нет ничего необычного: «встретили гостей, поинтересовались, что да как». Даудов отметил, что ситуация изменилась после официальных комментариев с дагестанской стороны. «"Выяснилось", что паломники — злостные нарушители, которые преступали законы и вообще с недобрыми намерениями двигались в сторону РД. А доблестные полицейские предотвратили провокацию. Преподносится так, будто полиция остановила армию, идущую на штурм. Да что такое происходит? Кавказ ли это? С каких пор горцы, отправляясь друг к другу, стали это согласовывать!» — отчитал дагестанцев Даудов.

Спикер парламента Чечни также заявил, что страх некоторых, «десятки лет проживающих в чужих домах, игнорирующих не только закон о реабилитации репрессированных народов, но и нормы ислама и добрососедства», понятен. Он также напомнил о сносе дорожных указателей в Шелковском районе Чечни в июне 2019 года и призвал обратить внимание на то, как встречают паломников на могилах дагестанских героев в Чечне.

«Примером этому может послужить захоронение выдающегося сына Кавказа Ахбердила Мухаммада, похороненного в Гуш-Корт Шатойского района. Почти 170 лет каждый год тысячи паломников из Дагестана приходят на зиярат к могиле Наиба Шамиля. Видели ли они хоть толику недоброжелательства со стороны чеченцев», — заявил Даудов и добавил, что за могилой ухаживают чеченцы, и в республике всегда рады гостям, «будь они на машинах, велосипедах или лошадях».

Около 30 жителей Чечни 4 апреля прибыли верхом в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому. Всадников, передвигавшихся с криками «Ахмат — сила», остановила дагестанская полиция. Администрация Новолакского района Дагестана объяснила произошедшее тем, что конный поход не был согласован. «Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись», — заявили в руководстве района. Отмечалось, что инцидент не повлек за собой конфликтных ситуаций.

Инцидент со сносом чеченских указателей произошел 10 июня 2019 года. Жители Дагестана заявили, что обнаружили новый знак границы Шелковского района Чечни. «Вот вам и surprise. По ходу, мы находимся в Шелковском районе. Территория Кизляра стала территорией Чеченской Республики», — говорилось в их сообщении. Позже группа мужчин демонтировала знак.

После случившегося Даудов раскритиковал главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова. На встрече, прошедшей в Кизляре, присутствовали представители чеченской стороны и руководитель администрации главы Дагестана и правительства Владимир Иванов. Даудов обвинил администрацию Кизляра в конфликте между чеченской и дагестанской сторонами.