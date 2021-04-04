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На границе с Дагестаном остановили конный поход кричащих «Ахмат — сила» чеченцев

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Дагестанская полиция остановила на границе конный поход из Чечни, который двигался вглубь республики. Видеозапись и детали случившегося публикует Telegram-канал «Кавказский узел».

Как уточняется, колонну всадников с чеченскими флагами и криками «Ахмат — сила!» заметили в Новолакском районе. На место сразу же прибыл начальник местного уголовного розыска. Он попытался выяснить намерения конников.

Впоследствии после разговора с полицией чеченцы удалились. В каком направлении они продолжили движение, пока неизвестно.

По информации «Кавказского узла», конный поход направился в Новокули, где, согласно преданию, похоронен полководец, герой Кавказской войны Байсангур Беноевский.

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