Чеченский спецназ с гранатометами в руках пожаловался Путину на «Новую газету»

Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к президенту России Владимиру Путину из-за публикаций «Новой газеты» о массовых расправах в республике. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте полка.

На опубликованных кадрах бойцы выстроились на территории полка с гранатометами, автоматами, ручными пулеметами, снайперскими винтовками и щитами. На площадке также находится бронетехника.

«Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета", в адрес наших бойцов», — пожаловался командир полка Замид Чалаев.

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Силовики также заявили о готовности выполнить любой приказ Путина и отметили, что после успешной спецоперации по уничтожению последней банды террористов в Чечне против полка была развернута информационная война. «Им, конечно же, не нравится, что наш полк внес большой вклад в установление мира и порядка на территории ЧР и сегодня твердо стоит на защите целостности России», — говорится в сообщении. По словам бойцов, им не привыкать сражаться с врагами страны в открытом бою.

Ранее в центре Грозного устроили народный сход из-за публикации «Новой газеты». Среди собравшихся оказались сотни родственников действующих и погибших бойцов полка полиции имени Кадырова. Жители республики обратились к Путину с просьбой дать оценку «клеветническим статьям».

На статью о расправах также отреагировал министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Он призвал не считать журналистами сотрудников «Новой газеты», которые занимаются «сочинительством гнусных фейков», и заявил, что «Ахмат — сила».

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».