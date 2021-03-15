Бывший боец полка имени Кадырова рассказал о массовых расправах в Чечне

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал «Новой газете» о массовых расправах в Чечне. Издание опубликовало вторую часть расследования о казни жителей республики из «списка 27».

По информации газеты, Гезмахмаев участвовал в спецоперациях по задержанию сотен чеченцев и охранял в подвале спортзала полка не менее 56 задержанных. Кроме того, в расследовании говорится, что бывший боец полка знал об обстоятельствах убийства, произошедшего в ночь на 26 января 2017 года, как минимум 13 человек из «списка казненных».

Гезмахмаев описал, каким образом происходили казни на территории полка имени Кадырова. По его словам, все 13 человек, свидетелем убийства которых он стал, были собраны в подвале казармы. Первых жертв казнили выстрелом в голову, однако, как утверждает бывший полицейский, командиру полка Аслану Ирисханову это не понравилось — после выстрелов оставались следы от пуль и стойкий запах крови. Он предложил убивать путем асфиксии.

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Бывший сотрудник полка рассказал, что лично допрашивал Махму Мускиева, которого называли одним из командиров боевиков. Впоследствии, как пишет издание, МВД Чечни официально заявило, что Мускиев не являлся членом подполья и и никогда не задерживался по подозрению в терроризме. «Он был очень худой, тихий и вызывал жалость. Его очень сильно били, а он плакал и соглашался со всем, в чем его обвиняли. Его определили в "амиры", сказали, что он привлек в бандгруппу 10 односельчан», — рассказал Гезмахмаев. Он также сообщил, что его сослуживцу Сулейману Саралиеву в одну из их совместных смен приказали убить Мускиева.

«Сулейман сказал мне, что не может забыть лицо Мускиева в тот момент, когда его убивали. После казни трупы вынесли из подвала, уложили в автомобили «УАЗ-Патриот», которые были у охраны начальника ОМВД России по Шалинскому району Тамерлана Мусаева, и увезли», — заявил Гехмахмаев и добавил, что впоследствии Саралиев жаловался на ночные кошмары и «подсел на "Лирику"».

По словам Герахмаева, напарник позвонил ему в марте 2017 года, он был сильно напуган и попросил никому не верить, что бы про него ни говорили. После разговора силовик выяснил у сослуживцев, что произошло. Те рассказали, что командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов привез с собой в полк наркомана, и тот указал на Саралиева и сказал, что был с ним на квартире в Грозном, «и что Сулейман якобы гей». Затем Висмурадов вызвал в полк двоюродного брата Саралиева и спросил «Ты его убьешь или нам это сделать?»

Первая часть расследования «Новой газеты» была опубликована в феврале. Ее основой стали служебные документы МВД Чечни, оказавшиеся в распоряжении издания — это таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных. Среди них найдены почти все фигуранты списка газеты (26 человек). Снимки задержанных были сделаны в узнаваемых местах, к примеру, у стены с характерным плинтусом в полку имени Кадырова.

В Кремле, комментируя публикации, заявили, что статьи СМИ о массовых внесудебных расправах в Чечне не могут рассматриваться как доказательство. По словам Дмитрия Пескова, к самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона, иного он не видит.