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Песков не увидел доказательств в статьях о внесудебных расправах в Чечне

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Статьи СМИ о массовых внесудебных расправах в Чечне не могут рассматриваться как доказательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, к самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона, иного он не видит. «Это наказывается по закону. А в остальном это вопрос правоохранительных органов», — сказал он.

Песков добавил, что всем российским правоохранительным органам доступны соответствующие материалы.

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что не успел ознакомиться с материалом. Он также перенаправил вопрос о публикации правоохранительным органам.

В понедельник, 15 февраля, «Новая газета» обнародовала данные о расправах, которые, согласно материалам, были совершены чеченскими силовиками. В опубликованном расследовании утверждается, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек.

По информации издания, 27 человек из списка стали жертвами массовых внесудебных расправ на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова, еще трое были подвергнуты пыткам и погибли в результате кампании против ЛГБТ-сообщества в феврале 2017-го. В списке «Новой газеты» также оказались 12 жителей Чечни, которые числятся за сотрудниками СОБР «Терек».

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