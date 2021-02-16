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В Кремле отреагировали на публикации о внесудебных расправах в Чечне

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Кремль изучит вышедшие 15 февраля публикации о внесудебных расправах в Чечне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знакомился с этим материалом. Поэтому я не могу сказать, стало это сюрпризом или нет. Просто не знаком», — отреагировал представитель Кремля, пообещав изучить публикации СМИ.

Он добавил, что подобные материалы касаются правоохранительных органов, и выразил надежду, что силовикам удалось с ними ознакомиться.

В понедельник, 15 февраля, «Новая газета» обнародовала данные о расправах, которые, согласно материалам, были совершены чеченскими силовиками. В опубликованном расследовании утверждается, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек.

Так, по данным издания, 27 человек из списка стали жертвами массовых внесудебных расправ на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова, еще трое были подвергнуты пыткам и погибли в результате кампании против ЛГБТ-сообщества в феврале 2017-го. В списке «Новой газеты» также оказались 12 жителей Чечни, которые числятся за сотрудниками СОБР «Терек».

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