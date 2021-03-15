Бывший чеченский полицейский рассказал о страхе Кадырова перед своими бойцами

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал в интервью «Новой газете» о страхе главы Чечни Рамзана Кадырова. Беседа с полицейским стала основой второй части расследования о массовых расправах в республике.

По словам Гезмахмаева, Кадыров приезжал в полк редко — только по праздникам или на юбилей. «Мне кажется, он боится полка имени своего отца. Перед его приездом мы снимали бойки с табельного оружия и вынимали из магазинов патроны», — поделился бывший полицейский, добавив, что перед приездом главы республики бойцов полка имени Кадырова несколько раз проверяли.

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«Когда на стадионе "Динамо" собрали тысячи чеченских полицейских и все заговорили про армию Кадырова, на самом деле эта армия была безоружной», — заявил Гезмахмаев. По его словам, оружие было только у личной охраны Кадырова и, вероятно, у бойцов СОБР «Терек». «Его Кадыров не боится. СОБРом руководит его друг детства Абузайд Висмурадов по кличке Патриот», — объяснил бывший полицейский.

В том же материале Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах убийства, произошедшего в ночь на 26 января 2017 года, как минимум 13 человек из «списка казненных», который ранее обнародовала газета. По словам бывшего полицейского, он также участвовал в спецоперациях по задержанию сотен чеченцев и охранял в подвале спортзала полка не менее 56 задержанных.

В 2006 году в Чечне были созданы батальоны «Север» и «Юг», в них входили исключительно военнослужащие, проходящие службу по контракту. В 2010 году «Север» преобразовали в полк имени первого президента республики Ахмата Кадырова, с осени того же года он начал комплектоваться и военнослужащими по призыву. По словам правозащитников, вооруженные формирования, подчиняющиеся Кадырову, действуют с нарушением прав человека. В Чечне подобные обвинения отвергают.