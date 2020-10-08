Чеченцы раскритиковали огромную надпись «Ахмат — сила»

Жители Чечни раскритиковали огромную надпись на въездной арке со стороны Аргуна «Ахмат — сила». Об этом пишет издание «Кавказский узел».

В мэрии Грозного рассказали, что арка высотой 21 метр построена из бетона и панелей в традиционном национальном стиле — в виде двух соединенных между собой сторожевых башен. На ее открытии присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров, министры и другие лица из руководства республики.

Пользователи сети критически отнеслись к надписи. Некоторые посчитали, что она выглядит дешево. Другие объяснили появление огромной надписи культом личности и желанием «угодить падишаху». Собеседники издания вспомнили, что эту фразу сначала использовали в качестве кричалки, «а теперь это словосочетание приобрело для наших властей какой-то сакральный смысл».

Значение фразы «Ахмат — сила» в мае 2020 года разъяснял Кадыров. По его словам, она означает приверженность идеологии пути, который указал первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров.

В августе 2019-го родовое село Кадырова — Центарой — переименовали в Ахмат-Юрт. Предложение о переименовании села в честь отца главы республики поступило еще в мае, эту идею поддержали местные жители.