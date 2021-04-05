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В Чечне объяснили появление кричащих «Ахмат — сила» всадников у границ Дагестана

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Кадр: Telegram-канал «Подъём!»

Поездка в Дагестан колонны всадников, кричащих «Ахмат — сила», была обычной конной прогулкой. Таким образом власти Чечни объяснили появление наездников у границ с соседней республикой, сообщает РИА Новости.

«Нас удивляют попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплеку или связать это с вопросом границы. При этом посещение могилы нашего национального героя называется несанкционированной акцией. Это не более чем словесная манипуляция. Ничего плохого не произошло», — заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

По его словам, провокаторам следует успокоиться, так как никакого конфликта «между братскими республиками» нет.

Ранее сообщалось, что 29 жителей Чечни прибыли верхом в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому. Всадников, передвигавшихся с криками «Ахмат — сила», остановила дагестанская полиция.

Администрация Новолакского района Дагестана объяснила произошедшее тем, что конный поход не был согласован. «Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись», — заявили в руководстве района. Отмечалось, что инцидент не повлек за собой конфликтных ситуаций.

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