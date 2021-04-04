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Появление кричащих «Ахмат — сила» чеченцев на границе с Дагестаном объяснили

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Кадр: «Кавказский узел» / Telegram

Администрация Новолакского района Дагестана объяснила появление кричащих «Ахмат — сила» чеченцев на границе с республикой. 29 жителей Чечни прибыли на конях в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись», — объяснил агентству представитель районной администрации.

Отмечается, что инцидент не повлек за собой конфликтных ситуаций.

Ранее сообщалось, что дагестанская полиция остановила на границе конный поход из Чечни, который двигался вглубь республики. В сети появилась видеозапись случившегося. Как уточнялось, колонну всадников с чеченскими флагами заметили в Новолакском районе.

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