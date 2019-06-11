Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов отчитал главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова из-за инцидента со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни. Видео опубликовано в Telegram-канале «Спросите у Расула».

На встрече, прошедшей в Кизляре, присутствовали представители чеченской стороны и руководитель администрации главы Дагестана и правительства Владимир Иванов. Даудов обвинил администрацию Кизляра в конфликте между чеченской и дагестанской сторонами.

«Весь этот бардак между Чеченской Республикой и Дагестаном идет по вине руководства Кизляра. Незаконно присвоили лесной фонд Чечни и самого Кизляра. Это не я говорю, это говорит Рослесинфорг», — заявил он.

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Кроме того, во время прямой трансляции в своем Instagram-аккаунте Даудов отметил, что знаки поставят обратно. «Если на территории Дагестана стоит знак "Республика Дагестан. Хасавюртовский район", допустим, житель Чеченской Республики не имеет права самовольничать. Если знак стоит на территории Чеченской Республики, то никто не имеет права его убирать. Как убрали, так и поставят», — сказал спикер чеченского парламента.

Инцидент со сносом чеченских указателей произошел 10 июня. Как сообщает «Кавказский узел», жители Дагестана заявили, что обнаружили новый знак границы Шелковского района Чечни. «Вот вам и surprise. По ходу, мы находимся в Шелковском районе. Территория Кизляра стала территорией Чеченской Республики», — говорилось в их сообщении. Позже группа мужчин демонтировала знак с надписью «Чеченская Республика. Шелковский р-н».

Член Общественной комиссии по установлению границы между ЧР и РД, председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил в своем Facebook-аккаунте, что сторона трассы, на которой был установлен знак, действительно относится к Чеченской Республике. «Там просто не стоял знак, и никогда ничего не происходило, поэтому понимаю кизлярцев, что для них это географическая новость», — отметил Гаджиев.

В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что установление границ Чечни с соседними регионами, в том числе с Дагестаном, ведется по поручению президента. «В современном мире в XXI веке руководство государства приняло решение обозначить границы, полностью межевать территории, чтобы в любое время (…), если будет военное положение, чтобы стопроцентно знали координаты (...). Каждому региону это необходимо. Чем быстрее мы решим, тем лучше для нас, для регионов», — сказал он.

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