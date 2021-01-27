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Мать пропавшего в Чечне дагестанца обратилась к Кадырову

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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Жительница дагестанского Дербента Наргиз Казимова попросила главу Чечни Рамзана Кадырова помочь найти пропавшего в Грозном сына. Ее видеообращение опубликовано на YouTube.

По словам женщины, Ниллан Алиев в последний раз выходил с ней на связь в феврале 2020 года. Она также заявила, что его обманным путем забрал в Грозный мужчина по имени Айдын (речь, предположительно, идет о Сеидайдине Мустафаеве, пропавшем после курения на фоне мечети «Сердце Чечни» — прим. «Ленты.ру»), у Алиева при этом не было с собой даже паспорта.

«Я знаю, вы очень добрый человек и всем всегда помогаете. Он никогда ничего против вас не имел», — сообщила Казимова.

По информации издания «Кавказ.Реалии», в феврале 2020-го в Чечне пропали трое жителей Дербента — 30-летний Ниллан Алиев, 35-летний Сеидайдин Мустафаев и 62-летний Хаким Аскеров. Мать Алиева заявляла, что мужчины поехали отдохнуть в Грозный. Представители хостела «Турист», где останавливались жители Дагестана, сообщили, что они выехали 10 февраля и больше их не видели. Об их дальнейших планах в хостеле не рассказали.

Как сообщалось в марте прошлого года, накануне исчезновения вместе с двумя друзьями Мустафаев выложил в Instagram видео, на котором он курит на фоне «Сердца Чечни». По мнению семей уроженцев Чечни, их могли похитить «кадыровские люди» из-за оскорбительных записей в соцсетях — в одном из роликов Мустафаев назвал главу Чечни бородатой марионеткой и овцой.

В ноябре 2019 года Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. Он также отметил, что готов преследовать обидчиков чести, «даже если законы всех стран будут нарушены».

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