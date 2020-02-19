Дагестанец покурил возле мечети «Сердце Чечни» и пропал вместе с двумя друзьями

В Грозном уроженец Дагестана пропал без вести после того, как выложил в соцсети видео, на котором он курит на фоне мечети «Сердце Чечни». Двое его друзей, снявших видео, также перестали выходить на связь. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По словам родственниц пропавших, молодые люди приехали в столицу Чечни 10 февраля. Они поселились в одном из местных хостелов и с тех пор не связывались с семьями. По словам Хакимы Аскеровой, Сеидайдины Мустафаевой и Ниланы Алиевой, в тот же день один из друзей создал новую страницу в Instagram, куда было, в частности, загружено видео, снятое на фоне «Сердца Чечни». Герой ролика сидит на фоне мечети, курит и желает счастья «братве».

Аскерова, Мустафаева и Алиева обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь найти их сыновей. Женщины также обратились в полицию республики.

Ранее Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести — «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание. Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни.

Жители и гости Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного ТВ или в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. Так, 8 ноября английский блогер Бенджамин извинился за слова о «чеченских цыпочках», произнесенные в ролике о путешествии в республику. Англичанин признал, что был неправ, и назвал свои слова некрасивыми. Кроме того, он подчеркнул, что сделал это ненамеренно.

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