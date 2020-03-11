Стала известна хронология пропажи покурившего возле «Сердца Чечни» дагестанца

Пропавший вместе с двумя друзьями после курения на фоне мечети «Сердце Чечни» уроженец дагестанского Дербента солгал жене, что поедет в Махачкалу, но на самом деле отправился в Грозный. На следующий день он перестал выходить на связь. Хронологию событий восстановило издание «Медиазона».

По словам Насибы, жены пропавшего Сеидайдина Мустафаева, он неожиданно заявил о своем намерении уехать вечером 9 февраля. «По-моему, в тот вечер [Сеидайдин] с кем-то переписывался с таким злостным видом. Видимо, [его спросили], что он там выставил, видимо, чеченцы или кто-то. Он кушал сидел, бросил все и резко подорвался. Видимо, они ему там писали: "Ты, если мужик, приезжай в Чечню". Мне кажется, так», — рассказала Насиба.

В этот момент у Сеидайдина гостил другой пропавший — 62-летний Хаким Аскеров. Они поехали вместе. По дороге к ним присоединился третий — 30-летний дербентец Ниллан Алиев. Его мать Наргиз Казимова заявила, что Мустафаев увез его под предлогом работы. Жене Мустафаев сказал, что поедет в Махачкалу. В дороге он позвонил ей по видеосвязи и попросил показать детей.

10 февраля Алиев связался с матерью и попросил ее прислать фото паспорта, чтобы заселиться в хостел. В тот же день Мустафаев перестал выходить на связь, после чего его жене Насибе позвонил друг по имени Хамза. Он сказал, что Мустафаева задержали в Махачкале. Однако впоследствии оказалось, что в Махачкале Мустафаева нет, а машина, в салоне которой заметили мужчину, поехала в Грозный и уже не возвращалась. Накануне исчезновения Мустафаев выложил в Instagram видео, на котором он курит на фоне «Сердца Чечни».

Семьи уроженцев Дербента предполагают, что их могли похитить «кадыровские люди» из-за записей в соцсетях Мустафаева. По словам жены Мустафаева, она просила его перестать выкладывать «злые видео», но он продолжал критиковать главу Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях. «Он говорил всякие бредни, глупости такие творил, выставлял всякую ерунду в Instagram, там один мат у него», — рассказала женщина. В частности, журнал «Дош» опубликовал видео Мустафаева, на котором он курит и называет Кадырова «бородатой марионеткой». «Клоунаду оставь, марионетку оставь, ну а сам ты ходи, как смертный, как люди ходи, как народ ходи, с народом ходи, овца», — говорит мужчина на видео.

Ранее Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести — «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание. Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни.

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