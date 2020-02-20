Раскрыто местонахождение пропавших после курения у «Сердца Чечни» дагестанцев

Трое жителей Дагестана, пропавшие после того, как один из них закурил у мечети «Сердце Чечни» в Грозном, находятся в чеченской полиции. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Мать мужчины, позировавшего с сигаретой на фоне мечети, рассказала, что родственники пропавших получили данные об их местонахождении.

Как сообщалось ранее, уроженец Дагестана пропал без вести после того, как выложил в соцсети видео, на котором он курит на фоне мечети «Сердца Чечни». Двое его друзей, снявших видео, также перестали выходить на связь. Родственники пропавших обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь найти мужчин.

Жители и гости Чечни регулярно извиняются в эфире местного ТВ и в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона. В ноябре 2019 года за слова о «чеченских цыпочках» извинился английский блогер Бенджамин, путешествовавший в республике. Он объяснил, что сделал это ненамеренно и отметил, что был не прав.

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