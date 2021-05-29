Раскрыто состояние случайно получившего пулю в голову от полицейского нарушителя

Раскрыты подробности состояния здоровья пострадавшего нарушителя после того, как полицейский при задержании случайно выстрелил ему в голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Получившим пулю оказался 19-летний Векил Абдуллаев. Он доставлен в Мошковскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации. По информации главного врача больницы Олеси Мурашовой, его подключили к аппарату ИВЛ.

«Он не транспортабельный. Крайне тяжелое состояние. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщила главврач.

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Мошково под Новосибирском в субботу, 29 мая. Известно, что сотрудники ДПС попытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине возле придорожного кафе.

Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление, в ответ 38-летний инспектор достал пистолет и якобы случайно спустил курок — в результате нарушитель получил пулю в голову.

Следственный комитет России проводит проверку по факту инцидента, возбуждено уголовное дело.