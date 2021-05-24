Суд отменил приговор российскому экс-полицейскому за выстрел в школьницу

Суд отменил приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, прострелившему ногу девочке из травматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Дело Князева направили на новое рассмотрение. Экс-полицейскому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

9 марта Симоновский суд Москвы приговорил экс-сотрудника правоохранительных органов к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»).

По данным следствия, Князев был другом семьи потерпевшей. В день инцидента, 6 декабря 2020 года, родители школьницы пригласили его в гости. Будучи в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе ссоры он выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали, серьезных травм она не получила.

После происшествия Князева уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.