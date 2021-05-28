Плод выжил после гибели беременной матери от шальной пули

Врачи в американском городе Бэйтаун, штат Техас, спасли ребенка из утробы беременной женщины, которая погибла от шальной пули. Об этом сообщает издание NBC News.

Вечером в понедельник, 24 мая, 23-летняя Доминик Миллион (Dominique Million) заходила в свою квартиру. В этот момент рядом со зданием началась стрельба. Женщина получила случайную пулю в голову.

Пострадавшую доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных травм. Врачи сумели спасти плод.

Сейчас новорожденная девочка находится в больнице. В полиции сообщили, что опекуном ребенка станет бабушка по материнской линии.

На каком сроке беременности находилась Миллион и в каком состоянии находится ребенок, не уточняется.

Полицейские провели расследование по факту стрельбы и установили, что подозреваемые на коричневом и черном автомобилях устроили перестрелку возле комплекса апартаментов. В результате 20-летний мужчина был убит выстрелом в спину.

Ранее сообщалось, что в США беременную женщину застрелили во сне, однако ее ребенка удалось спасти. Врачи смогли достать из женщины шестимесячный плод, ребенка направили в отделение интенсивной терапии.